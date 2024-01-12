Стало известно, как накажут арбитра КХЛ на нецензурную брань в адрес тренера «Авангарда»

Арбитрзаплатит денежный штраф за скандальный эпизод с главным тренером «Авангарда»

Наумов будет оштрафован на 200-300 тысяч рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос во время матча с «Амуром».

В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.

Это не первый случай хамства арбитров в матчах КХЛ. Во время одной из игр «Спартака» другой судья нагрубил форварду красно-белых Павлу Порядину.