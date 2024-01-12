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    Стало известно, как накажут арбитра КХЛ на нецензурную брань в адрес тренера «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Амур КХЛ
    Арбитр Денис Наумов заплатит денежный штраф за скандальный эпизод с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом.

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    Наумов будет оштрафован на 200-300 тысяч рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос во время матча с «Амуром».

    В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.

    Это не первый случай хамства арбитров в матчах КХЛ. Во время одной из игр «Спартака» другой судья нагрубил форварду красно-белых Павлу Порядину.

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