«Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 2:1, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На шайбы Александра Скоренова и Никиты Коростелева гости ответили голом Джемела Смита.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Скоренов — 17 (Иванцов, Степанов), 24:17 — 1:0. Коростелев — 17 (Лишка), 50:21 — 2:0. Дж. Смит — 6 (Йип, Меркли), 58:45 — 2:1Вратари: Самойлов — Лазушин (56:40 — 57:53, 58:06 — 58:48, 59:09)Штраф: 8 — 4Броски: 25 (10+11+4) — 23 (4+7+12)
«Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.
В следующем матче «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.