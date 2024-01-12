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    «Северсталь» оказалась сильнее «Куньлуня»

    «Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» победила «Куньлунь» со счетом 2:1

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На шайбы Александра Скоренова и Никиты Коростелева гости ответили голом Джемела Смита.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Скоренов — 17 (Иванцов, Степанов), 24:17 — 1:0. Коростелев — 17 (Лишка), 50:21 — 2:0. Дж. Смит — 6 (Йип, Меркли), 58:45 — 2:1Вратари: Самойлов — Лазушин (56:40 — 57:53, 58:06 — 58:48, 59:09)Штраф: 8 — 4Броски: 25 (10+11+4) — 23 (4+7+12)

    «Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.

    В следующем матче «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.

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