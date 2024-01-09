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    Московское «Динамо» разобралось с «Сочи»

    «Динамо» Москва — «Сочи»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 5:1.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    Хет-триком в составе хозяев отметился Джордан Уил, еще по голу забили Эрик О'Дэлл и Седрик Пакетт. Единственную шайбу у гостей забросил Джесси Грэм.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Уил — 17 (бол., О`Делл), 5:22 — 1:0. Грэм — 5 (Криштоф), 14:50 — 1:1. О`Делл — 21 (бол., Уил, Гусев), 26:59 — 2:1. Пакетт — 14 (Гусев), 31:30 — 3:1. Уил — 18 (бол., Ожиганов, Гусев), 39:20 — 4:1. Уил — 19 (бол., Гусев, Менелл), 44:07 — 5:1Вратари: Моторыгин (К.Л. Волков, 46:05) — БердинШтраф: 4 — 12Броски: 48 (15+16+17) — 19 (5+5+9)

    «Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место «Запада». «Сочи» находится на последней строчке с 34 баллами.

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