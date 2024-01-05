Ротенберг: Все получалось, но где-то не реализовали моменты, а потом подвела дисциплина

Главный тренерподвел итог поединка с(1:2).

«Ожидали такой игры уровня плей-офф. Хорошее начало для нас, полностью контролировали ход игры, делали наложение во втором периоде — лучшее наложение в сезоне. Все получалось, но где-то не реализовали моменты, а потом подвела дисциплина. Над этим будем работать.

У нас каждая игра за первое место, тем интереснее. Продолжаем работать, сделаем выводы, уберём удаления. Вчетвером намного сложнее выиграть, чем впятером. Можно выиграть вчетвером или втроём, но лучше до этого не доводить. Уберём удаления, вернёмся сильнее.

На следующий матч "Магнитка" прилетает, будем готовиться серьёзно. Будут изменения в составе, будут сделаны выводы.

Проблемы в атаке сегодня были из-за лишнего паса. Есть момент, его надо реализовать. Жизнь даёт шансы, их надо использовать, а не ждать следующей смены. А может, не будет следующего шанса? Это и отличает команду-чемпиона от обычной команды — реализация своих моментов. Мы это постоянно улучшаем. Это хороший для нас урок, без поражений не бывает побед. Это хорошая генеральная репетиция перед плей-офф. У нас каждая игра такая. И здесь будут выходить те ребята, которые хотят выиграть Кубок, хотят выиграть каждую смену и игру. Процесс идёт, всё впереди. Всё через работу. Но без дисциплины — вы сами всё прекрасно понимаете. Выиграть намного сложнее. Всё равно можно — у нас был стопроцентный момент "четыре на пять", но там надо отметить игру вратаря. Соперник здорово играет в обороне, всё поймали на себя. Мы всё это знали, не первый раз с ними играем. Надо отдать должное сопернику, сыграли самоотверженно и очень прилично сыграл вратарь. Таких вратарей надо закрывать и бросать туда, куда мы просим. На следующей тренировке всё это будем тренировать, всё улучшим. Работа продолжается.

Ни к одному из наших вратарей нет вопросов, они в каждом нашем матче — лучшие игроки. Неважно, кто стоит в воротах — Серебряков, Мойсевич, Маттссон, Плешков, все ребята полностью отдаются игре. Тут вопрос, кто дал бросить? Наша работа — не допускать таких моментов», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ — 66 очков. СКА находится на третьей строчке — 63 очка.