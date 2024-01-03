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    Генменеджер «Торонто»: Мы работаем с Самсоновым, чтобы вернуть его в форму

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Торонто Мэйпл Лифс НХЛ
    Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг рассказал, почему вратарь Илья Самсонов был отправлен в АХЛ.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

    «Он был оправлен в АХЛ. На данном этапе он не тренируется и не планирует играть за "Торонто Марлис", но мы используем эту неделю, чтобы дать ему возможность побыть один на один с собой.

    Самсонов будет работать с тренером вратарей "Марлис" Ханну Тойвоненом, нашей командой тренеров и персоналом вне льда.

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  • 21/12/2023

    • На мой взгляд, многое из того, что мы видим, немного влияет на психологическое состояние. Трудно исправить физическую и, возможно, техническую сторону, когда с ним много чего происходит. Мы пытаемся немного снизить давление, оказать ему большую поддержку и просто позволить ему перезагрузиться.

    Мы работаем с Ильей, чтобы вернуть его в форму. В этой ситуации проверяется наша глубина. Мы будем работать и постараемся сделать ребят, которые у нас есть, настолько хорошими, насколько это возможно», — приводит слова Треливинга пресс-служба НХЛ.

    Действующий контракт Самсонова с «Торонто» рассчитан до июля 2024 года.

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