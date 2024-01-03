Козырев: Нам было очень важно победить, с этой задачей мы справились

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Нам было очень важно победить, с этой задачей мы справились. Игра складывалась с переменным успехом. Если в начале у нас было преимущество, затем ненужные удаления внесли коррективы в ход матча. Дали сопернику возможность вдохнуть. Игра, таким образом, поменялась, появилось уже преимущество у соперника. Хорошо, что забили в концовке. Отлично провели меньшинство — нас выручил наш вратарь в нескольких моментах, которые могли бы повлиять на исход матча», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» идет на седьмом месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур» расположился на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.