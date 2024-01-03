«Автомобилист» обыграл «Трактор» благодаря дублю Мэйсека

одержал победу над челябинскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Автором дубля в составе хозяев стал канадский нападающий Брукс Мэйсек. Степан Хрипунов и Алексей Макеев забросили по шайбе в ворота гостей.

У челябинцев отличились Семен Дер-Аргучинцев, Артем Щучинов и Александр Шаров.

«Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции — 57 очков. «Трактор» находится на шестой строчке — 55 очков.