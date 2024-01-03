«Автомобилист» обыграл «Трактор» благодаря дублю Мэйсека

Брукс Мэйсек Фото: globallookpress.com
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
Автором дубля в составе хозяев стал канадский нападающий Брукс Мэйсек. Степан Хрипунов и Алексей Макеев забросили по шайбе в ворота гостей.
У челябинцев отличились Семен Дер-Аргучинцев, Артем Щучинов и Александр Шаров.
«Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции — 57 очков. «Трактор» находится на шестой строчке — 55 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)
Голы: Дер-Аргучинцев — 14, 1:52 — 0:1. Мэйсек — 14 (бол., Да Коста, Широков), 2:40 — 1:1. Щучинов — 1 (Шабанов, Бурдасов), 10:30 — 1:2. Шаров — 4 (Попов, Рыков), 17:21 — 1:3. Мэйсек — 15 (Волк, Зборовский), 27:28 — 2:3. Хрипунов — 6 (Каштанов, Романцев), 29:46 — 3:3. Макеев — 11 (Бывальцев, Зборовский), 31:32 — 4:3Вратари: Аликин — Фукале (Мыльников, 31:32, 57:43 — 59:11, 59:20)Штраф: 8 — 8Броски: 29 (11+11+7) — 28 (8+13+7)