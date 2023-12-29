Норвегия U20 — Словакия U20: счет матча 4:8, обзор голов

разгромила(8:4) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

В составе номинальных гостей по дублю оформили Далибор Дворский и Сервац Петровский, а по голу записали на свой счет Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Петер Репчик и Лука Радивоевич.

У Норвегии U20 2 гола записал на свой счет Микаэль Брандсегг-Нюгор, а по шайбе забросили Стиан Сольберг и Петтер Вестерхейм.

Молодежный чемпионат мира. Группа В. Норвегия U20 — Словакия U20 4:8 (1:2, 0:5, 3:2). Голы: Брандсегг-Нюгор — 1, 03:08 — 1:0. Гонзек — 3 (бол. Петровский, Мышьяк), 13:35 — 1:1. Пекарчик — 1 (Чьерник, Дворский), 14:02 — 1:2. Дворский — 1 (бол. Репчик, Мешар), 23:43 — 1:3. Петровский — 4 (Штрбак, Мешар), 26:03 — 1:4. Петровский — 5 (Сикора, Штрбак), 27:10 — 1:5. Репчик — 3 (бол. Дворский, Штрбак), 32:30 — 1:6. Радивоевич — 1 (бол. Мышьяк, Петровский), 34:08 — 1:7. Сольберг — 1 (Йонсен, Вольд), 48:34 — 2:7. Двоский — 2 (бол. Мешар), 53:40 — 2:8. Вестерхейм — 1, 54:22 — 3:8. Брандсегг-Нюгор — 2 (бол. Вестерхейм, Кош), 54:57 — 4:8Вратари: Орсунн 00:00 — 27:10 (Лундберг 27:10 — 60:00) — ГаянБроски: 25 (4+9+12) — 35 (10+15+10)Штраф: 26 — 12

После этого матча Словакия U20 занимает 1-е место в группе В с 9-ю очками в активе. Норвегия U20 — на последней 5-й позиции без набранных баллов.