ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко ВерраттиВерратти и еще пять игроков, на которых «Барселоне» надо обратить внимание в январе
  • 15:30
    • Официально: «Реал» продлил контракт с Анчелотти
    Все новости спорта

    Словакия U20 одержала 3-ю победу подряд на МЧМ-2024, обыграв Норвегию U20

    Норвегия U20 — Словакия U20: счет матча 4:8, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Норвегии
    Словакия U20 разгромила Норвегию U20 (8:4) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

    Словакия U20
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словакия U20

    В составе номинальных гостей по дублю оформили Далибор Дворский и Сервац Петровский, а по голу записали на свой счет Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Петер Репчик и Лука Радивоевич.

    У Норвегии U20 2 гола записал на свой счет Микаэль Брандсегг-Нюгор, а по шайбе забросили Стиан Сольберг и Петтер Вестерхейм.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В.
    Норвегия U20 — Словакия U20 4:8 (1:2, 0:5, 3:2).
    Голы: Брандсегг-Нюгор — 1, 03:08 — 1:0. Гонзек — 3 (бол. Петровский, Мышьяк), 13:35 — 1:1. Пекарчик — 1 (Чьерник, Дворский), 14:02 — 1:2. Дворский — 1 (бол. Репчик, Мешар), 23:43 — 1:3. Петровский — 4 (Штрбак, Мешар), 26:03 — 1:4. Петровский — 5 (Сикора, Штрбак), 27:10 — 1:5. Репчик — 3 (бол. Дворский, Штрбак), 32:30 — 1:6. Радивоевич — 1 (бол. Мышьяк, Петровский), 34:08 — 1:7. Сольберг — 1 (Йонсен, Вольд), 48:34 — 2:7. Двоский — 2 (бол. Мешар), 53:40 — 2:8. Вестерхейм — 1, 54:22 — 3:8. Брандсегг-Нюгор — 2 (бол. Вестерхейм, Кош), 54:57 — 4:8Вратари: Орсунн 00:00 — 27:10 (Лундберг 27:10 — 60:00) — ГаянБроски: 25 (4+9+12) — 35 (10+15+10)Штраф: 26 — 12

    После этого матча Словакия U20 занимает 1-е место в группе В с 9-ю очками в активе. Норвегия U20 — на последней 5-й позиции без набранных баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Хватит ли командам 90 минут?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Торино»?
  • «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие