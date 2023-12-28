В 03:00 28.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Коламбус» — «Нью-Джерси» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:3 (победит «Нью-Джерси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Коламбус.

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