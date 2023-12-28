Латвия U20 — Канада U20: счет матча 0:10, обзор голов

В матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Латвии со счетом 10:0.

Канадцы смогли добыть вторую победу и лидируют в своей группу. У латвийцев два поражения и последняя строчка.

МЧМ-2024. Группа А. 2-й тур Латвия — Канада — 0:10 (0:2, 0:3, 0:5) Голы: Джики — 1 (бол., Матейчук, Селебрини), 5:19 — 0:1. Ягер — 1 (Селебрини, Ламуро), 7:11 — 0:2. Олард — 2 (бол., Бонк, Савой), 21:17 — 0:3. Рекоф — 1 (Селебрини), 24:46 — 0:4. Селебрини — 2 (Вуд, Матейчук), 30:56 — 0:5. Минтен — 1 (Нельсон), 42:14 — 0:6. Вуд — 1, 43:51 — 0:7. Джики — 2 (Минтен, Савой), 45:43 — 0:8. Рекоф — 2 (Селебрини, Дюма), 46:18 — 0:9. Пойтрас — 2 (Ягер, Нельсон), 50:57 — 0:10Вратари: Фелдбергс (Озолс, 43:51) — РуссоШтраф: 10 — 6Броски: 22 (5+9+8) — 41 (15+12+14)

В следующем матче 29 декабря сборная Канады сыграет со Швецией, а Латвия в этот день встретится с Финляндией.