Ротенберг о победе СКА: Наши ребята держали удар, играли агрессивно

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:0).

«Хоккей очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Понимали, что соперник будет играть "матч жизни". Наши ребята держали удар, играли дисциплинированно, агрессивно. Было много моментов, которые не реализовали. Будем это тренировать.

Надо отметить Гамзина, он сыграл феноменально. Понимали, куда ему надо бросить, но недостаточно хорошо его закрывали. Было пять стопроцентных моментов, просто нужно было поднять шайбу над щитком. Но ребята бились за Никиту Серебрякова, сыграли по заданию, друг за друга, поэтому и выиграли.

Серебряков? Все работали на победу, только потом и кровью можно выиграть. В ЦСКА — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, многие в НХЛ играли, причём на первых ролях. С ними расслабляться нельзя ни на секунду. Наши ребята вырвали победу за счёт характера и силы духа. Только вместе можно выиграть, только так это и работает», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

После победы над ЦСКА СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга сыграют с «Автомобилистом» 30-го декабря.