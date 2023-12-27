Ротенберг: Наша основная задача — оставлять игроков в России

Главный тренер СКАвысказался о возможном изменении лимита на легионеров в

Сообщалось, что большинство клубов КХЛ (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек. С этого сезона лимит был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

«Сейчас есть много наших хороших игроков. В "Торпедо", например, много сильных российских хоккеистов: Артамонов, Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли.

Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть. Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд. Гребенкин, например. Это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он, благодаря в том числе лимиту, сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное — остается играть в России. А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь.

И самая основная наша задача — оставлять их в России», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».