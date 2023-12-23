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    Заварухин: Самое главное — мы победили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итог матча против «Куньлуня» (5:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Самое главное — мы сегодня победили. Первый период, конечно, нельзя к нам в актив занести. Но скажу так: здесь нас не столько соперник переигрывал, сколько мы сопернику позволили создать те моменты, из которых он уже выжал максимум. Второй и третий период показали, мы уже играли более хорошо и солидно, добились хорошей победы.

    После перерыва мы провели три игры, взяли пять очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но серия продолжается. Сейчас мы отдохнём и продолжим наше выездное турне», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции (35 баллов).

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