Заварухин: Самое главное — мы победили

Главный тренерподвел итог матча против(5:2).

«Самое главное — мы сегодня победили. Первый период, конечно, нельзя к нам в актив занести. Но скажу так: здесь нас не столько соперник переигрывал, сколько мы сопернику позволили создать те моменты, из которых он уже выжал максимум. Второй и третий период показали, мы уже играли более хорошо и солидно, добились хорошей победы.

После перерыва мы провели три игры, взяли пять очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но серия продолжается. Сейчас мы отдохнём и продолжим наше выездное турне», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции (35 баллов).