Кудашов: «Трактор» был чуть посвежее, чем «Динамо»

Главный тренерподвел итоги матча против(4:3 Б).

«Обе команды — очень сильные. ЦСКА — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, а у "Трактора" исполнители подобраны очень правильно, посмотрите сами. Вышли достаточно сложные две игры, но впереди еще матчи. В Нижнекамске тяжело играть, команда очень быстрая. Все игры сложные, эти две — не исключение. Иногда выходишь на матч, и сил чуть больше, чем у соперника, все зависит от разных факторов. Мне показалось, что "Трактор" был чуть посвежее, чем мы. По крайней мере, в первом периоде», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» (60 очков) после 42 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (49) идет шестым на «Востоке».