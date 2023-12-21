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    Мирошниченко рассказал о своем первом матче за «Вашингтон» в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от дебюта в регулярном чемпионате НХЛ.

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    «Как узнал, что меня вызвали? Я приехал в Вашингтон погулять. И тут позвонили наши ребята: Дмитрий Осипов, Богдан Тринеев. Сказали, что меня из АХЛ вызывают в "Кэпиталз". Сначала я не поверил, конечно. Но они такие: "Звони быстрее главному, там тебя ждут".

    Я позвонил. Меня поздравили и сказали: "Да‑да, мы тебя точно вызываем". Я на радостях поехал обратно собирать вещи, чтобы снова вернуться в Вашингтон.

    Я переживал, конечно. Не так сильно, старался себя успокоить, но волновался. А успокоился уже в первом периоде. Это большая радость. Буду стараться теперь себя проявить, чтобы остаться в составе "Вашингтона".

    Как оцениваю свой дебют? Да вроде неплохо. Были и голевые моменты, и силовая игра. Мне все понравилось.

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    • Разница КХЛ и НХЛ? Я в КХЛ не так уж много матчей застал, имею в виду игровое время. Так, может, просидел где‑то больше половины. Если сравнивать с АХЛ, то в НХЛ, конечно, ребята помастеровитее — скорости, силовая игра похожи. Но выделяется мастерство и опыт, — цитирует Мирошниченко "Матч ТВ".

    Напомним, что 21-го декабря "Вашингтон" выиграл у "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ). Мирошниченко провел на льду 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями.

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