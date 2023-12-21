Чудинов рассказал о целях «Адмирала» в нынешнем сезоне

Защитникзаявил, что команда должна выступить, как минимум, не хуже, чем в прошлом сезоне КХЛ.

«Переход в "Адмирал"? Конечно, для меня это новый и интересный опыт. Возможность Дальний Восток узнать изнутри. Регион любопытный, есть что изучить, что посмотреть. И люди очень нравятся.

В "Адмирале" все хорошо, есть ребята, с кем знаком давно по прошлым командам, легко влился в коллектив. Я абсолютно доволен. Переговоры длились недолго, через агента. В клубе дали несколько дней на раздумья, и я принял решение.

Задачи как всегда перед сезоном были обозначены, хоть я и сам все понимаю без обсуждения, какие глобальные цели у команды перед началом чемпионата. "Адмиралу" нужно как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

Мне же всегда нужно стремиться сыграть как можно лучше и результативнее», — сказал Чудинов Чемпионату.

«Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Леонида Тамбиева дошли до 2-го раунда плей-офф КХЛ, где уступили «Ак Барсу» (2:4 в серии).