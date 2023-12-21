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    Чудинов рассказал о целях «Адмирала» в нынешнем сезоне

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    Защитник «Адмирала» Максим Чудинов заявил, что команда должна выступить, как минимум, не хуже, чем в прошлом сезоне КХЛ.

    Максим Чудинов
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    Максим Чудинов

    «Переход в "Адмирал"? Конечно, для меня это новый и интересный опыт. Возможность Дальний Восток узнать изнутри. Регион любопытный, есть что изучить, что посмотреть. И люди очень нравятся.

    В "Адмирале" все хорошо, есть ребята, с кем знаком давно по прошлым командам, легко влился в коллектив. Я абсолютно доволен. Переговоры длились недолго, через агента. В клубе дали несколько дней на раздумья, и я принял решение.

    Задачи как всегда перед сезоном были обозначены, хоть я и сам все понимаю без обсуждения, какие глобальные цели у команды перед началом чемпионата. "Адмиралу" нужно как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

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    • Мне же всегда нужно стремиться сыграть как можно лучше и результативнее», — сказал Чудинов Чемпионату.

    «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Леонида Тамбиева дошли до 2-го раунда плей-офф КХЛ, где уступили «Ак Барсу» (2:4 в серии).

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