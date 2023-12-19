ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии
  • 22:16
    • Московское «Динамо» одолело ЦСКА
  • 21:38
    • «Спартак» разобрался с «Торпедо»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» одолело ЦСКА

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счетом 4:1.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    У хозяев хет-трик из ассистов на счету Бреннана Менелла, а три очка смог набрать Никита Гусев. У гостей точный бросок на счету Кирилла Долженкова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Пакетт — 10 (бол., Менелл, Гусев), 11:56 — 1:0. Гусев — 13 (бол., Ожиганов, Менелл), 15:08 — 2:0. Долженков — 3, 25:24 — 2:1. Пыленков — 3 (бол., Ожиганов, Гусев), 36:22 — 3:1. Ильенко — 5 (бол., Миронов, Менелл), 36:56 — 4:1Вратари: Коновалов — Шарыченков (59:15)Штраф: 6 — 11Броски: 42 (16+18+8) — 29 (6+12+11)

    «Динамо» набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Запада».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Дортмундский клуб добьется успеха на своем поле
  • «Боруссия» Д — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Фулхэм» способен притормозить «Эвертон»
  • «Эвертон» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие