«Динамо» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоедома обыгралосо счетом 4:1.

У хозяев хет-трик из ассистов на счету Бреннана Менелла, а три очка смог набрать Никита Гусев. У гостей точный бросок на счету Кирилла Долженкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) Голы: Пакетт — 10 (бол., Менелл, Гусев), 11:56 — 1:0. Гусев — 13 (бол., Ожиганов, Менелл), 15:08 — 2:0. Долженков — 3, 25:24 — 2:1. Пыленков — 3 (бол., Ожиганов, Гусев), 36:22 — 3:1. Ильенко — 5 (бол., Миронов, Менелл), 36:56 — 4:1Вратари: Коновалов — Шарыченков (59:15)Штраф: 6 — 11Броски: 42 (16+18+8) — 29 (6+12+11)

«Динамо» набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Запада».