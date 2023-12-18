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    В ЦСКА прокомментировали слухи о возможном подписании нескольких игроков «Салавата Юлаева»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Салават Юлаев Трансферы
    Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором опровергается информация о возможном подписании игроков «Салавата Юлаева».

    Александр Хмелевски
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    Александр Хмелевски

    Ранее сообщалось о том, что ЦСКА может подписать нападающего уфимцев Александра Хмелевски и голкипера команды Александра Самонова.

    «В последнее время в хоккейной прессе все чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба "Салават Юлаев" Александром Хмелевски и Александром Самоновым. Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной.

    ЦСКА не ведет и никогда не вел переговоров о переходе указанных хоккеистов. Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путём публикации подобных недостоверных сведений», — говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

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    • В нынешнем сезоне Хмелевски провел 39 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 33 (19+14) очка. Самонов принял участие в 30-и встречах, отразил 94.1% бросков при коэффициенте надежности 1.66.

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