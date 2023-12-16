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    Швеция переиграл Финляндию в матче Евротура, Чехия в овертайме дожала Швейцарию

    Хоккей Евротур Сборная Финляндии Сборная Швеции Сборная Швейцарии Сборная Чехии
    Завершились два матча второго этапа Еврохоккейтура в Швейцарии.

    сборная Швеции
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    сборная Швеции

    В одном из них сборная Швеции переиграла команду Финляндии со счетом 3:2. На голы Андреаса Вингерли, Якоба Де ла Росе и Мальте Стремвалля финны ответили точными бросками Атте Охтамаа и Лаури Паюниеми.

    Еврохоккейтур. Швейцарские игры
    Финляндия — Швеция — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Охтамаа — 1, 1:07 — 1:0. Вингерли — 1, 19:33 — 1:1. Де ла Росе — 1 (Стремвалль), 25:12 — 1:2. Стремвалль — 3 (Эльвенес), 36:50 — 1:3. Паюниеми — 1 (Лиедес), 54:10 — 2:3Вратари: Лехтинен (59:16) — Лар. ЮханссонШтраф: 14 — 4Броски: 20 (6+9+5) — 24 (7+10+7)

    Во второй игре сборная Чехии в овертайме победила Швейцарию с результатом 3:2. На заброшенные шайбы Якуба Рыхловски, Давида Томашека и Михала Кемпни хозяева голами Тайлера Моя и Тристана Шервея.

    Еврохоккейтур. Швейцарские игры
    Швейцария — Чехия — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Рыхловски — 1 (М. Коваржчик), 25:15 — 0:1. Томашек — 5 (бол.), 27:03 — 0:2. Мой — 1 (бол., Бьяска), 41:11 — 1:2. Шервей — 1 (Эрцог), 43:00 — 2:2. Кемпни — 1, 61:57 — 2:3Вратари: Дженони — КорженаржШтраф: 4 — 8Броски: 23 (4+9+9+1) — 27 (5+16+5+1)

    В следующем матче турнира Финляндия сыграют со Швейцарией, Швеция — с Чехией.

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