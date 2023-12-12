Свечников: Выиграть Кубок Стэнли — это тяжело, но ничего не может быть круче Олимпийских игр

Российский нападающийответил на вопрос о том, что ценнее — выиграть Кубок Стэнли или Олимпийские игры.

«Ради Кубка Стэнли ты сначала играешь на протяжении шести месяцев, чтобы просто выйти в плей-офф. А потом, чтобы выиграть Кубок Стэнли ты играешь ещё два месяца. Но Олимпийские игры — это Олимпийские игры, ты играешь за сборную России, круче ничего не может быть.

Я не знаю, что выбрать, на самом деле. Но, мне кажется, тяжелее выиграть Кубок Стэнли, потому что ты играешь на протяжении многого времени, тебе надо выйти в плей-офф, а потом в плей-офф тебе надо выбить четыре команды», — сказал Свечников в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «Каролину», забросил одну шайбу и сделал 10 голевых передач.