В 03:30 10.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Лос-Анджелес.

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