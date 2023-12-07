«Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 3:0, обзор голов

Тольяттинскаяуверенно разобралась на своем льду с нижнекамскимв очередном матче регулярного чемпионате КХЛ — 3:0.

В середине второго периода счет открыл Владислав Семин, реализовавший большинство.

В третьем периоде еще по шайбе забросили Михаил Фисенко и Иван Романов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Семин — 3 (бол., Кугрышев), 27:33 — 1:0. Фисенко — 2 (бол., М. Березин), 48:40 — 2:0. Романов — 8 (п.в., Шумаков, Фисенко), 56:47 — 3:0Вратари: Подъяпольский — Долганов (56:17 — 56:47)Броски: 21 (5+5+11) — 27 (14+5+8)Штраф: 8 — 8

После этой победы у «Лады» стало 50 очков, она идет пятой на «Востоке». «Нефтехимик» (36) — десятый.