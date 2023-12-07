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    «Лада» разгромила «Нефтехимик»

    «Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    Тольяттинская «Лада» уверенно разобралась на своем льду с нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного чемпионате КХЛ — 3:0.

    «Лада»
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    «Лада»

    В середине второго периода счет открыл Владислав Семин, реализовавший большинство.

    В третьем периоде еще по шайбе забросили Михаил Фисенко и Иван Романов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Семин — 3 (бол., Кугрышев), 27:33 — 1:0. Фисенко — 2 (бол., М. Березин), 48:40 — 2:0. Романов — 8 (п.в., Шумаков, Фисенко), 56:47 — 3:0Вратари: Подъяпольский — Долганов (56:17 — 56:47)Броски: 21 (5+5+11) — 27 (14+5+8)Штраф: 8 — 8

    После этой победы у «Лады» стало 50 очков, она идет пятой на «Востоке». «Нефтехимик» (36) — десятый.

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