«Спартак» — «Динамо»: счет матча 8:7, обзор голов

Невероятную результативность показалив центральном матче тура регулярного чемпионата КХЛ. На двоих они в основное время забросили 14 шайб — 7:7. А в овертайме победу вырвала команда Алексея Жамнова.

В середине матча «бело-голубые» вели со счетом 5:2, но «Спартак» смог не только догнать соперника, но перегнать. К 45-й минуте «красно-белые» вели со счетом 7:6, но «Динамо» удалось перевести игру в овертайм.

Но там все равно победил «Спартак». Решающая шайба на счету Александра Беляева.

Дублями в составе «Спартака» отметились Павел Порядин и Максим Цыплаков, также по голу забросили Даниэль Усманов, Николай Голдобин, Егор Филин.

За «Динамо» забивали Эрик О'Делл, Иван Муранов, Даниил Пыленков, Егор Петухов, Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 8:7 ОТ (2:3, 3:3, 2:1, 1:0) Голы: Муранов — 4 (Готовец, Каблуков), 0:36 — 0:1. Цыплаков — 18 (Рукавишников, Локтионов), 8:46 — 1:1. Порядин — 16 (Голдобин, Бурмистров), 10:40 — 2:1. Пыленков — 2, 17:22 — 2:2. О`Делл — 16 (бол., Гусев, Уил), 17:46 — 2:3. Петухов — 6 (мен., Готовец), 23:42 — 2:4. Римашевский — 1 (Ильенко), 28:34 — 2:5. Усманов — 3 (Пашин, Филин), 30:45 — 3:5. Рашевский — 16 (О`Делл), 31:10 — 3:6. Порядин — 17 (Вишневский, Бурмистров), 31:29 — 4:6. Цыплаков — 19 (Зайцев, Локтионов), 39:11 — 5:6. Голдобин — 26 (Савиков, Вишневский), 43:13 — 6:6. Филин — 5, 44:06 — 7:6. О`Делл — 17 (бол., Пакетт, Ожиганов), 51:55 — 7:7. Беляев — 5 (Галимов), 63:19 — 8:7Вратари: Кареев (Николаев, 20:00) — К.Л. Волков (Коновалов, 40:00)Брсоки: 6 (11+6+7+2) — 39 (14+12+12+1)Штраф: 8 — 4

В следующем туре «Спартак» будет принимать дома «Сочи». «Динамо» будет играть в гостях против «Северстали».