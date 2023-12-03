1-й таймМанчестер Сити — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 19:10
    • «Ливерпуль» в безумном матче победил «Фулхэм»
  • 19:01
    • «Зенит» уступил «Локомотиву» и не смог вернуться на первое место
  • 18:32
    • Карпина могут дисквалифицировать на четыре матча РПЛ
  • 18:27
    • «Краснодар» обыграл с минимальным счетом «Оренбург»
  • 17:39
    • СКА был точнее «Металлурга» в серии буллитов
    Все новости спорта

    «Торпедо» взяло верх над «Динамо»

    «Торпедо» — «Динамо» Москва: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома победило московское «Динамо» со счетом 4:1.

    «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»

    Автором дубля стал Максим Летунов, еще по голу на счету Василия Атанасова и Алексея Кручинина. За москвичей забил Илья Каблуков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Летунов — 17 (бол., Коваленко, Атанасов), 5:05 — 1:0. Каблуков — 2 (Гусев, Менелл), 50:25 — 1:1. Атанасов — 18, 53:47 — 2:1. Кручинин — 10 (п.в.), 59:26 — 3:1. Летунов — 18, 59:48 — 4:1Вратари: Гуска — КоноваловШтраф: 10 — 16Броски: 27 (11+8+8) — 38 (11+18+9)

    «Торпедо» набрало 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» находится на первой строчке с 53 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Атлетико» поделят очки?!
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Наполи» и «Интер» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие