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    СКА одержал 10-ю победу подряд, переиграв «Витязь»

    СКА — «Витязь»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома в овертайме обыграл «Витязь» со счетом 3:2.

    СКА
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    СКА

    На голы Ивана Ежова и Ивана Воробьева хозяева ответили точными бросками Александра Никишина, Владимира Алистрова и Михаила Воробьева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Ежов — 3 (Воронков, Кара), 19:43 — 0:1. Воробьев — 2 (Цицюра), 30:01 — 0:2. Никишин — 9 (Земченок, Воробьев), 43:37 — 1:2. Алистров — 12 (бол., Зыков), 53:51 — 2:2. Воробьев — 9 (Толчинский), 64:25 — 3:2Вратари: Серебряков — ШикинШтраф: 4 — 8Броски: 34 (8+11+9+6) — 21 (5+11+5+0)

    СКА одержал 10-ю победу подряд. Питерцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 31 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада».

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