Ротенберг: Вытащили игру против «Витязя» на характере

Наставник СКАрассыпался в комплиментах своей команде после волевой победы над «Витязем» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ожидали тяжёлой игры. Много эмоций потратили в предыдущих матчах. В эмоциональном плане было непросто ребятам. Было видно, что эмоционально выхолощены. Но потом нашли ключ к победе. Не имели права проигрывать в день хоккея. Такой хоккей нам нужен. Надеюсь, что такие матчи приведут больше мальчишек, больше детишек в хоккей.

Огромная благодарность всем ребятам. Вытащили на характере. "Витязь" — сильная, обученная команда. Система Боба Хартли, те же схемы, та же модель игры. Здорово сегодня сыграл "Витязь". Огромная благодарность сопернику. Нас всех с победой. Работаем дальше. У нас нет времени праздновать. Для нас самый важный — следующий матч», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что по ходу встречи СКА уступал «Витязю» 0:2, но нашел в себе силы сравнять счет и перевести игру в овертайм, где вырвал победу.