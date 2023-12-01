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    Ротенберг: Вытащили игру против «Витязя» на характере

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Витязь
    Наставник СКА Роман Ротенберг рассыпался в комплиментах своей команде после волевой победы над «Витязем» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Ожидали тяжёлой игры. Много эмоций потратили в предыдущих матчах. В эмоциональном плане было непросто ребятам. Было видно, что эмоционально выхолощены. Но потом нашли ключ к победе. Не имели права проигрывать в день хоккея. Такой хоккей нам нужен. Надеюсь, что такие матчи приведут больше мальчишек, больше детишек в хоккей.

    Огромная благодарность всем ребятам. Вытащили на характере. "Витязь" — сильная, обученная команда. Система Боба Хартли, те же схемы, та же модель игры. Здорово сегодня сыграл "Витязь". Огромная благодарность сопернику. Нас всех с победой. Работаем дальше. У нас нет времени праздновать. Для нас самый важный — следующий матч», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

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    • Напомним, что по ходу встречи СКА уступал «Витязю» 0:2, но нашел в себе силы сравнять счет и перевести игру в овертайм, где вырвал победу.

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