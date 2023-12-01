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    Билялетдинов: Ребята стараются делать то, о чем мы им говорим, это радует

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Ребята готовились, старались сыграть достойно. Немного не получилось в большинстве, но отдача хорошая. Ребята стараются делать то, о чем мы им говорим, это радует. Нужная победа.

    Можно ли говорить о том, что команда выходит из кризиса? Динамика хорошая, но есть ещё вопросы, которые нужно решать. Главное, что ребята хотят, это важно.

    Озвучить хотя бы пару этих вопросов? Большинство. Мы работаем, ребята тренируются, разговаривают. Стараемся его поправить, но пока не получается. Другие вопросы озвучивать не стану.

    Насколько уместно употреблять слово "кризис"? Никакого кризиса нет. У нас была неудачная серия, но все команды через это проходят. Надо правильно воспринимать ситуацию, исправлять её. Мы к этому спокойно относимся. Да, проигрывать неприятно, но ситуацию стараемся исправить», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

    После этой победы у «Ак Барса» стало 46 очков, он вышел на третье место на «Востоке». «Автомобилист» (42) остался шестым.

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