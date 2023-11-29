«Авангард» — «Витязь»: счет матча 4:1, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
На голы Артема Чмыхова, Рида Буше, Валентина Пьянова и Владимира Ткачева гости ответили точным броском Скотта Уилсона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Голы: Уилсон — 12 (Рой, Барак), 40:24 — 1:1. Буше — 26 (Спунер, Шарипзянов), 42:38 — 2:1. Пьянов — 5 (Бойков, Филатьев), 43:58 — 3:1. Ткачев — 14 (Буше), 57:45 — 4:1Вратари: Проскуряков — ДорожкоШтраф: 4 — 4Броски: 37 (18+8+11) — 23 (6+10+7)
«Авангард» после 35 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» идет десятым на «Западе» после 37 игр.
В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.