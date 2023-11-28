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    СКА обыграл «Динамо» и одержал девятую победу подряд

    СКА — «Динамо»: счет матча 5:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3.

    СКА
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    СКА

    Дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по голу за СКА забросили Михаил Воробьев, Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.

    В составе «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский, Джордан Уил и Игорь Ожиганов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
    Голы: Воробьев — 8 (Толчинский, Гальченюк), 7:31 — 1:0. Алистров — 11 (Глотов, Толчинский), 25:05 — 2:0. Рашевский — 14 (О`Делл), 27:58 — 2:1. Гальченюк — 12 (бол., Зыков), 31:32 — 3:1. Уил — 15 (бол., О`Делл, Гусев), 40:29 — 3:2. Ожиганов — 3 (бол., Пыленков, Ильенко), 43:25 — 3:3. Хайруллин — 5 (бол., Фальковский, Рендулич), 49:37 — 4:3. Хайруллин — 6 (Воробьев, Земченок), 52:41 — 5:3Вратари: Серебряков — Коновалов (58:33 — 59:45)Штраф: 16 — 9Броски: 32 (10+10+12) — 36 (8+11+17)

    СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Динамо» (51 очко) занимает второе место на «Западе».

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