СКА — «Динамо»: счет матча 5:3, обзор голов

Дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по голу за СКА забросили Михаил Воробьев, Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.
В составе «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский, Джордан Уил и Игорь Ожиганов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Воробьев — 8 (Толчинский, Гальченюк), 7:31 — 1:0. Алистров — 11 (Глотов, Толчинский), 25:05 — 2:0. Рашевский — 14 (О`Делл), 27:58 — 2:1. Гальченюк — 12 (бол., Зыков), 31:32 — 3:1. Уил — 15 (бол., О`Делл, Гусев), 40:29 — 3:2. Ожиганов — 3 (бол., Пыленков, Ильенко), 43:25 — 3:3. Хайруллин — 5 (бол., Фальковский, Рендулич), 49:37 — 4:3. Хайруллин — 6 (Воробьев, Земченок), 52:41 — 5:3Вратари: Серебряков — Коновалов (58:33 — 59:45)Штраф: 16 — 9Броски: 32 (10+10+12) — 36 (8+11+17)
СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Динамо» (51 очко) занимает второе место на «Западе».