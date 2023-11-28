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    Билялетдинов: Для нас была важная игра, неудачно сыграли с «Ладой» ранее

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    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Для нас была важная игра, неудачно сыграли с "Ладой" ранее. Ребята готовились, отдавали все.

    Барбер? Ему было сложновато, все-таки первый матч в новой команде. Считаю, что он сыграл хорошо. Райли классно читает игру, понимает ее.

    Марченко? Процесс восстановления продолжается, у него было серьезная травма, есть положительная динамика», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

    «Ак Барс» (44 очка) идет 4-м в Восточной конференции КХЛ.

    «Лада» (46) находится на 3-й строчке на Восточной конференции после 37 игр.

    В следующем матче «Ак Барс» 30 ноября примет «Автомобилист», а «Лада» в тот же день сразится с «Салаватом Юлаевым».

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