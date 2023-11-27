«Барыс» — «Витязь»: счет матча 2:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковныйбез проблем обыгралсо счетом 5:2.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Кирилл Савицкий. Но уже через две минуты гости сравняли счет. В меньшинстве шайбу забросил Иван Савчик.

После этого «Витязь» отгрузил еще четыре шайбы в ворота Эдварда Паскуаля. Они на счету Дерека Барака, Александра Дарьина, Скотта Уилсона, Александра Яремчука.

«Барыс» смог ответить лишь голом Аркадия Шестакова в конце встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Витязь» (Московская область) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: Савицкий — 8, 1:28 — 1:0. Савчик — 7 (мен.), 3:58 — 1:1. Барак — 7 (Дарьин, Уилсон), 10:16 — 1:2. Дарьин — 4 (Барак), 26:26 — 1:3. Уилсон — 11 (Рой, Дарьин), 46:46 — 1:4. Яремчук — 8 (Тимашов, Головков), 47:41 — 1:5. Шестаков — 5 (бол., Муратов, Бекетаев), 58:43 — 2:5Вратари: Паскуале — ДорожкоБроски: 33 (12+12+9) — 27 (7+10+10)Штраф: 6 — 10

«Барыс» продолжает идти 11-м на «Востоке» с 27 очками. «Витязь» (30) обогнал «Куньлунь» и теперь на 10-й строчке на «Востоке»