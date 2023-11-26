«Адмирал» — «Северсталь»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

обыграла(5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды устроили голевую перестрелку, в которой не выявили победителя.

В составе «Северстали» дубль оформил Адам Лишка, а по шайбе забросили Иван Подшивалов и Руслан Абросимов.

У «Адмирала» 2 гола записал на свой счет Александр Горшков, а по голу записали на свой счет Николай Чебыкин и Никита Аноховский.

Команды довели дело до серии буллитов. Победный шайбу забросил форвард «Северстали» Данил Аймурзин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Северсталь» 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Лишка — 7 (Муханов, Абросимов), 03:56 — 0:1. Лишка — 8 (бол. Степанов, Пилипенко), 06:30 — 0:2. Чебыкин — 2 (Горшков, Паутов), 10:16 — 1:2. Аноховский — 2 (Бучельников), 16:11 — 2:2. Подшивалов — 4 (Коростелев), 20:20 — 2:3. Горшков — 3 (бол. Соловьев, Гутик), 39:47 — 3:3. Горшков — 4 (Берлев, Фьоре), 43:17 — 4:3. Абросимов — 6 (Давыдов, Чуркин), 47:25 — 4:4Победный буллит: Даниил АймурзинВратари: Иванов 00:00 — 25:15 (Демченко 25:15 — 65:00) — ШугаевБроски: 37 (12+12+9+4) — 35 (12+11+12+0)Штраф: 6 — 8

После этого матча череповецкая команда занимает 7-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции Востока (25).