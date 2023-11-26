«Амур» — «Сочи»: счет матча 2:5, обзор голов

обыграл(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хабаровчане повели в счете в 1-м периоде, забросив 2 безответные шайбы. Отличились Егор Коршков и Владислав Барулин.

Во 2-м и 3-м периодах «Сочи» записали на свой счет 5 голов. Дублем отметился Джереми Бракко, а по шайбе забросили Джесси Грэм, Тимур Хафизов и Амир Гараев.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Амур» — «Сочи» 2:5 (2:0, 0:3, 0:2). Голы: Коршков — 6 (Барулин), 09:55 — 1:0. Барулин — 4, 18:28 — 2:0. Грэм — 5 (бол. Мичков), 24:19 — 2:1. Бракко — 3 (бол. Грэм, Гараев), 25:41 — 2:2. Хафизов — 6 (Хуснутдинов, Мичков), 28:59 — 2:3. Бракко — 4 (ПВ. Феоктистов, Волков), 58:33 — 2:4. Гараев — 5 (ПВ. Манухов, Сагадеев), 59:07 — 2:5Вратари: Бобков — БердинБроски: 31 (10+7+14) — 36 (10+17+9)Штраф: 10 — 4

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции Востока (34 балла).