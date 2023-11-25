Овечкин после поражения от «Эдмонтона»: Мы вообще не играли

Капитан «Вашингтона»прокомментировал разгромное поражение от(0:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона».

«Мы вообще не играли, дали сопернику слишком много пространства. Когда они контролируют шайбу, это всегда опасно.

Особенно много потерь мы совершили в первом периоде, допускали ошибки, соперник в итоге повел 2:0.

Большинство? Мы стараемся. Пытаемся отрабатывать на тренировках, поэтому эта ситуация нас расстраивает. Но мы движемся дальше, продолжаем бороться и продолжаем набирать темп», — приводит слова Овечкина The Hockey News.