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    Овечкин после поражения от «Эдмонтона»: Мы вообще не играли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтона» (0:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В третьем периоде поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

    «Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона».

    «Мы вообще не играли, дали сопернику слишком много пространства. Когда они контролируют шайбу, это всегда опасно.

    Особенно много потерь мы совершили в первом периоде, допускали ошибки, соперник в итоге повел 2:0.

    Большинство? Мы стараемся. Пытаемся отрабатывать на тренировках, поэтому эта ситуация нас расстраивает. Но мы движемся дальше, продолжаем бороться и продолжаем набирать темп», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

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