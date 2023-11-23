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    СКА переиграл «Спартак» в Единой лиге ВТБ

    СКА — «Спартак»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

    СКА
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    СКА

    В составе армейцев шайбы забросили Владимир Алистров, Михаил Воробьев и Александр Никишин. У красно-белых отличились Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Алистров — 10 (Галимов), 5:27 — 1:0. Цыплаков — 16 (бол., Чайковски, Порядин), 32:38 — 1:1. Локтионов — 6 (Голдобин, Порядин), 35:15 — 1:2. Воробьев — 7 (Толчинский, Гальченюк), 39:04 — 2:2. Никишин — 8 (мен., Алистров), 42:43 — 3:2Вратари: Серебряков — Рибар (58:01)Штраф: 8 — 2Броски: 25 (10+7+8) — 21 (5+6+10)

    СКА одержал седьмую победу подряд и с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».

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