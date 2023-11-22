Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Локомотиву»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от ярославского(1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы в поиске. Сейчас не готов сказать, кто заменит Морозова. Смотрим. Кину сейчас добавим физики, он пропустил тренировочный лагерь. Думаю, в следующей игре мы его увидим.

Против "Локомотива" нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры.

"Локомотив" — одна из самых сильных команд по игре в обороне. Такие игры нас ждут в плей-офф. Будем искать противоядие. У нас еще две игры против Локомотива», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Локомотив» находится на третьей строчке.