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    Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Локомотиву»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак Локомотив КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Мы в поиске. Сейчас не готов сказать, кто заменит Морозова. Смотрим. Кину сейчас добавим физики, он пропустил тренировочный лагерь. Думаю, в следующей игре мы его увидим.

    Против "Локомотива" нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры.

    "Локомотив" — одна из самых сильных команд по игре в обороне. Такие игры нас ждут в плей-офф. Будем искать противоядие. У нас еще две игры против Локомотива», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

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