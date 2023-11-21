Никитин: Я думаю, мы на правильном пути

Главный тренеррассказал о победном матче со(2:1) в Ярославле.

«Реализация могла бы помочь нам раскрыть "Спартак" побольше. Пока тяжело это даётся. Но парни растут, молодёжь добавляет. Я думаю, мы на правильном пути. Я согласен, что сложные матчи. Мы понимаем это. Ребятам даём простую информацию. Только сильная личность сама себе находит мотивацию. Сильная личность соревнуется сама с собой. СКА, "Спартак" и "Лада" — хорошие команды, чтобы заставить себя выложиться на 100 %. Мы сделали рокировку.

Саню Волкова отправили в Пермь, чтобы он проводил полноценные матчи. Никиту Кирьянова нам рекомендовал тренерский штаб как одного из лидеров. Он получит свой шанс. Сегодня была такая игра, что было сложно выпустить его. Ребята чувствовали нерв. Роль — зависит уже от него. Нужно попасть в состав и раскрываться», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» продолжает лидировать на «Западе».