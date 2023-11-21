«Авангард» и «Адмирал» обменялись голкиперами

В результате обмена голкиперперешел из. Об этом сообщается на официальном сайте омичей.

Вратарь Павел Хомченко, в свою очередь, пополнил состав «Адмирала».

«Василий Демченко в этом сезоне немного потерял свою игру. В такой ситуации часто помогает смена обстановки, глоток свежего воздуха. Мы безусловно помним и ценим ту помощь, которую Василий оказал "Авангарду" в прошлом сезоне, и желаем ему успешного продолжения карьеры.

В лице Хомченко наш клуб получает опытного голкипера, готового в любой момент прийти команде на выручку, а также усилить конкуренцию во вратарской бригаде», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Демченко провел 11 матчей за омскую команду, отразил 87.24% бросков при коэффициенте надежности 3.28.

Хомченко принял участие в 14-и матчах за «Адмирал», отразил 91.54% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3.07.