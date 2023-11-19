Форвард «Бостона» Лучич был задержан полицией из-за инцидента с домашним насилием

Нападающийарестован полицией и ушел в бессрочный отпуск. Об этом сообщает Bleacher Report.

«Клуб знает об инциденте с участием Милана Лучича в пятницу вечером. Организация очень серьёзно относится к этим вопросам и будет работать с семьей Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая им может потребоваться. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Летом 2023 года 35-летний Лучич подписал контракт с «Бостоном» на один сезон. В нынешнем сезоне форвард провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи.

В 2011 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».