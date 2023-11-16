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    Козырев: Большинство в очередной раз у нас не сработало

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь СКА
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от СКА (2:5).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «В первом периоде была равная игра. Второй период мы провалили, пропустили голы на контратаках. Потом уже соперник довёл матч до логического конца, хотя мы могли зацепиться за игру. Но, увы, большинство в очередной раз у нас не сработало.

    С чем связано то, что СКА был активнее сегодня, если смотреть по статистике? Это связано с тем, что во втором периоде было очень много брака. Мы не держали шайбу. Соперник, наоборот, владел.

    Впереди спаренный матч с "Витязем", насколько это тяжело для команды? Конечно, тяжело играть два дня подряд. Тяжело ребятам восстанавливаться. Что поделаешь. Все в равных условиях. Будем играть», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

    СКА поднялся на пятое место на «Западе» с 34 очками. «Северсталь» (31) занимает восьмую позицию.

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