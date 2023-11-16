Козырев: Большинство в очередной раз у нас не сработало

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:5).

«В первом периоде была равная игра. Второй период мы провалили, пропустили голы на контратаках. Потом уже соперник довёл матч до логического конца, хотя мы могли зацепиться за игру. Но, увы, большинство в очередной раз у нас не сработало.

С чем связано то, что СКА был активнее сегодня, если смотреть по статистике? Это связано с тем, что во втором периоде было очень много брака. Мы не держали шайбу. Соперник, наоборот, владел.

Впереди спаренный матч с "Витязем", насколько это тяжело для команды? Конечно, тяжело играть два дня подряд. Тяжело ребятам восстанавливаться. Что поделаешь. Все в равных условиях. Будем играть», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

СКА поднялся на пятое место на «Западе» с 34 очками. «Северсталь» (31) занимает восьмую позицию.