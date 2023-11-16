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    Буре: Мне близок хоккей «Торпедо» Игоря Ларионова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Бывший нападающий сборной России и клубов НХЛ Павел Буре оценил игру нижегородского «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Игорь Ларионов много говорит о том, что хочет вернуть в наш хоккей его советский атакующий комбинационный стиль? Очень важно сохранять свое. Но эволюция есть и в хоккее. Из каждого стиля надо брать что-то хорошее. Как канадцы взяли многое у нас, а мы пытаемся что-то перенимать у них. Все идет вперед семимильными шагами. Ты и становишься лучше, когда смотришь на других, учишься.

    Если в 1970-х годах было что-то сложно увидеть у других — мир был закрыт, и мы мало куда ездили — то теперь всё перед глазами. Включай интернет или телевизор, учись, анализируй как тренер, бери что-то лучшее, пытайся это использовать у себя.

    Хотел бы, чтобы такой стиль игры, как у ларионовского "Торпедо", окончательно вытеснил из КХЛ системный хоккей Зинэтулы Билялетдинова, Игоря Никитина? Я вырос в системе ЦСКА, откуда и вышел Ларионов. Конечно, мы единомышленники, и стиль игры его команды мне близок. Вам скучно смотреть системный хоккей? Но многое зависит от того, какие у тебя исполнители в команде. Ты можешь быть хорошим тренером, но нужны исполнители твоих идей на льду. ЦСКА была базовой командой сборной СССР, поэтому у Виктора Васильевича Тихонова были лучшие игроки со всего Союза. Он мог делать всё, что захочет.

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    • Когда я в 16 лет пришел в команду мастеров, у нас были четыре игровые и две запасные пятерки. Так вот, в пятом-шестом звеньях у нас тогда сидели заслуженные мастера спорта. Вот такая была конкуренция! Конечно, Тихонов при такой огромной лавке и не думал играть от обороны. Он мог выбирать игроков в состав, делал ставку на нападение. Но ведь были команды, где не хватало звезд. Не было у них легендарных пятерок. И что им оставалось делать? Если ты не можешь созидать, то будешь разрушать», — сказал Буре «Известиям».

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