«Спартак» — «Динамо»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Победу «красно-белым» принес гол Максима Цыплакова в овертайме.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Рашевский — 13 (О`Делл), 7:17 — 0:1. Цыплаков — 10 (бол., Бурмистров, Вишневский), 10:10 — 1:1. Миронов — 2 (Джиошвили, Каблуков), 13:31 — 1:2. Филин — 2, 16:29 — 2:2. Кудрявцев — 6 (Ильенко), 23:25 — 2:3. Вишневский — 5 (Порядин), 57:23 — 3:3. Цыплаков — 11 (Вишневский, Локтионов), 60:16 — 4:3Вратари: Рибар — КоноваловШтраф: 8 — 10Броски: 25 (9+5+10+1) — 26 (11+15+0+0)
«Спартак» стал лидером Западной конференции КХЛ с 45 очками, «Динамо» идет вторым с аналогичным количеством баллов.