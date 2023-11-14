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    «Спартак» в овертайме одолел «Динамо»

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Динамо» в овертайме со счетом 4:3.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Победу «красно-белым» принес гол Максима Цыплакова в овертайме.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Рашевский — 13 (О`Делл), 7:17 — 0:1. Цыплаков — 10 (бол., Бурмистров, Вишневский), 10:10 — 1:1. Миронов — 2 (Джиошвили, Каблуков), 13:31 — 1:2. Филин — 2, 16:29 — 2:2. Кудрявцев — 6 (Ильенко), 23:25 — 2:3. Вишневский — 5 (Порядин), 57:23 — 3:3. Цыплаков — 11 (Вишневский, Локтионов), 60:16 — 4:3Вратари: Рибар — КоноваловШтраф: 8 — 10Броски: 25 (9+5+10+1) — 26 (11+15+0+0)

    «Спартак» стал лидером Западной конференции КХЛ с 45 очками, «Динамо» идет вторым с аналогичным количеством баллов.

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