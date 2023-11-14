Капризов заявил о том, что скучает по России

Нападающийрассказал о том, как любит отдыхать в России.

«Скучаю ли я по России? Да, конечно. Как не скучать по дому?

Чего особенно не хватает? У нас есть группа с моим братом и моими друзьями из Новокузнецка. Они вот всё куда-то ездят, в Тайгу, например. Мне этого не хватает. Телефон выкинуть, побыть с друзьями, порыбачить, поговорить, поугарать. Откинуть все мысли и всё», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

В нынешнем сезоне Капризов провел 15 матчей за «Миннесоты», забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.