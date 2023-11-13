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    Ротенберг о составе «России 25»: Мы вызвали лучших молодых игроков КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная России
    Главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о принципе выбора игроков в национальную команду на Кубок Первого канала.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сегодня объявили состав "России 25" на Кубок Первого канала. Тренерский совет ФХР принял решение о том, что в декабре должна сыграть именно молодая команда — игроки, чей средний возраст не превышает 25 лет.

    График в КХЛ непростой, игры идут через день, но у нашей молодёжи хватит сил и на сборную, тем более, что желание играть за неё бьёт через край.

    Мы вызвали лучших молодых игроков КХЛ, чьи голы, результативные передачи, сейвы и силовые приёмы украшают наш чемпионат. Соперники будут очень непростыми. В прошлом году белорусская команда забрала кубок, обыграв национальную сборную России. Нам нужно брать реванш!

    В составе "России 25" — представители сразу 15 клубов. Средний возраст — 24 года. Ждём полные трибуны в Ледовом, увидим настоящий хоккей сборных!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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