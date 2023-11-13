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    Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Кубок Первого канала КХЛ
    Федерация хоккея России объявила состав сборной России 25 на Кубок Первого канала.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

    Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все — СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

    Нападающие: Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все — СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все — «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребенкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Артем Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА).

    В расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 24 года.

    Главным тренером «России 25» будет Роман Ротенберг.

    Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

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