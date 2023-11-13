Гераськин о победной серии «Авангарда»: Выиграли в четырех матчах из четырех, очень рады этому

Нападающийвысказался об игре своей команды в матчах регулярного чемпионата КХЛ с(6:4) и(6:4).

«Впечатления от матча с ЦСКА? Положительные, ведь мы выиграли. Удачной получилась поездка, нам удалось переломить серию неудач. Предыдущие поездки у нас особо не получались, а в этот раз все сложилось немножко по-другому.

Выиграли в четырех матчах из четырех, очень рады этому. Но нельзя останавливаться, нужно и в домашней серии так же сыграть.

Эмоции положительные. Победы помогают легче восстанавливаться. Все на позитиве. Дома тоже ждут непростые матчи, нужно к ним готовиться, — цитирует Гераськина AllHockey.

После 29-и сыгранных матчей "Авангард" занимает 3-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче омичи сыграют 14-го ноября с "Северсталью".