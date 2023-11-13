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    Гераськин о победной серии «Авангарда»: Выиграли в четырех матчах из четырех, очень рады этому

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин высказался об игре своей команды в матчах регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:4) и «Куньлунем» (6:4).

    Игорь Гераськин
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    Игорь Гераськин

    «Впечатления от матча с ЦСКА? Положительные, ведь мы выиграли. Удачной получилась поездка, нам удалось переломить серию неудач. Предыдущие поездки у нас особо не получались, а в этот раз все сложилось немножко по-другому.

    Выиграли в четырех матчах из четырех, очень рады этому. Но нельзя останавливаться, нужно и в домашней серии так же сыграть.

    Эмоции положительные. Победы помогают легче восстанавливаться. Все на позитиве. Дома тоже ждут непростые матчи, нужно к ним готовиться, — цитирует Гераськина AllHockey.

  • «Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады»
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