«Авангард» — «Куньлунь»: счет матча 6:4, обзор голов

на своем льду взял верх надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4.

У хозяев дубль оформил Райан Спунер, еще по голу забили Владимир Ткачев, Рид Буше и Игорь Гераськин.

У гостей отличились Тайлер Вон (дубль) и Клифф Пу.

КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Спунер — 11 (Чистяков, Шарипзянов), 0:43 — 1:0. Вонг — 1 (Спроул, Пулккинен), 6:45 — 1:1. Пу — 1 (Меркли), 9:51 — 1:2. Ткачев — 11 (Буше, Спунер), 14:16 — 2:2. Вонг — 2 (бол., Спроул, Родуолд), 22:04 — 2:3. Буше — 20 (Киселевич, Ткачев), 37:27 — 3:3. Спунер — 12 (Ткачев, Чистяков), 47:12 — 4:3. Гераськин — 4 (Абросимов, Шулак), 47:57 — 5:3. Сомерби — 1 (Мойл, Рич), 59:47 — 5:4. Буше — 21 (п.в., Спунер, Шарипзянов), 59:58 — 6:4Вратари: Мишуров — Джурасик (6:35 — 6:45, 59:47 — 59:58)Штраф: 10 — 10Броски: 34 (16+12+6) — 24 (9+12+3)

14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью».

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