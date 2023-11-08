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    Рябыкин: Провалили первый период и не очень хорошо сыграли в меньшинстве

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Витязь
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итог матча против «Торпедо» (1:4).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Скажем так, мы провалили первый период и не очень хорошо сыграли в меньшинстве. Провели достойно третий период, жаль, что не смогли так играть с самого начала.

    Мы очень много работаем над большинством, но нам не достает хладнокровия в концовке. Те самые последние удобные передачи под бросок, чтобы можно было завершать.

    Я надеюсь, в следующем матче сыграет Дарьин и выйдет Аркалов. И мы перетряхнем состав. Мне кажется, некоторые игроки успокоились», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Витязя».

    После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й строчке с 18-ю баллами.

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