Рябыкин: Провалили первый период и не очень хорошо сыграли в меньшинстве

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Скажем так, мы провалили первый период и не очень хорошо сыграли в меньшинстве. Провели достойно третий период, жаль, что не смогли так играть с самого начала.

Мы очень много работаем над большинством, но нам не достает хладнокровия в концовке. Те самые последние удобные передачи под бросок, чтобы можно было завершать.

Я надеюсь, в следующем матче сыграет Дарьин и выйдет Аркалов. И мы перетряхнем состав. Мне кажется, некоторые игроки успокоились», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Витязя».

После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й строчке с 18-ю баллами.