Тренер «Рейнджерс»: У Панарина элитный набор навыков

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс»оценил игру нападающегона старте сезона.

Панарин набрал 20 (7+13) очков в 12-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал вторым игроком в истории клуба по длительности результативной серии. До повторения рекорда осталось два матча.

«Я считаю, когда Панарин набирает скорость и атакует, он становится по‑настоящему опасным.

У него элитный набор навыков, а с такой скоростью и таким движением через среднюю зону к воротам — это действительно угрожающе», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.