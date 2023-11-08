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    Тренер «Рейнджерс»: У Панарина элитный набор навыков

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру нападающего Артемия Панарина на старте сезона.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Панарин набрал 20 (7+13) очков в 12-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал вторым игроком в истории клуба по длительности результативной серии. До повторения рекорда осталось два матча.

    «Я считаю, когда Панарин набирает скорость и атакует, он становится по‑настоящему опасным.

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    • У него элитный набор навыков, а с такой скоростью и таким движением через среднюю зону к воротам — это действительно угрожающе», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

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