Кузьменко: Михеев — красавец. Хочется так же помогать ему, как Илюха — мне

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением о партнере по звену

«После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем — только по-английски.

Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали, и оно отработано, отточено до мельчайших деталей.

Разговор внутри тройки — это, считаю, всегда улучшает вашу игру.

Михеев вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде — и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!

Особенно помогает мне на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно — конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь», — сказал Кузьменко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Кузьменко провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 10 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В активе Михеева 5 (3+2) очков в шести играх.