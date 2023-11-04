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    Кузьменко: Михеев — красавец. Хочется так же помогать ему, как Илюха — мне

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Ванкувер Кэнакс НХЛ
    Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко поделился мнением о партнере по звену Илье Михееве.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    «После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем — только по-английски.

    Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали, и оно отработано, отточено до мельчайших деталей.

    Разговор внутри тройки — это, считаю, всегда улучшает вашу игру.

    Михеев вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде — и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!

    Особенно помогает мне на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно — конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь», — сказал Кузьменко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Кузьменко провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 10 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В активе Михеева 5 (3+2) очков в шести играх.

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